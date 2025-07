De Zerbi lezioni di tattica in vacanza con lattine e bicchieri | VIDEO

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, dimostra che la passione per il calcio non si prende mai una vacanza. Con fantasia e talento, utilizza semplici oggetti come lattine e bicchieri per insegnare tattiche ai suoi amici, trasformando anche le vacanze in un vero e proprio campo di allenamento. La sua creatività ci ricorda che la passione per il gioco è ovunque, anche tra amici e in relax: scopri come spiega le strategie con un tocco di genio!

Roberto De Zerbi non si ferma mai, nemmeno in vacanza con gli amici. In un video postato sui social da Daniele Adani, l'allenatore dell'Olympique Marsiglia si serve di bicchieri e lattine per spiegare alcuni movimenti messi in pratica ai tempi del Brighton.

