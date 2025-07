Inondazioni in Texas | almeno 50 morti disperse 27 bambine

Il Texas è sconvolto da un disastro senza precedenti: alluvioni devastanti hanno causato almeno 50 vittime e la scomparsa di 27 bambine, il cui destino resta incerto. Tra le vittime, 15 sono bambini che trascorrevano le vacanze al Camp Mystic, travolto dalle acque impetuose del fiume Guadalupe salite di sei metri in sole due ore. Dalla notte...

E' un Texas sotto shock quello che cerca senza sosta 27 bimbe disperse, con il bilancio delle alluvioni giunto a 50 morti, di cui 15 bambini Stavano trascorrendo le vacanze nel rinomato Camp Mystic, un campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe salite di sei metri in due ore per le violente piogge. Dalla notte.

