Condannato per la strage di Corinaldo Cavallari esce in permesso per laurearsi ma non rientra in carcere

Un episodio che scuote l’opinione pubblica: Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, ottiene un permesso per laurearsi, ma sorprendentemente non rientra in carcere dopo la discussione. Dopo tre anni alla Dozza, mentre studiava Scienze giuridiche all’università di Bologna, il suo caso solleva domande sulla gestione delle misure alternative e sulla giustizia. Ora, si aprono nuovi interrogativi sul rispetto delle regole e sulla sicurezza della società.

Era alla Dozza e da tre anni, studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Condannato per la strage di Corinaldo, Cavallari esce in permesso per laurearsi ma non rientra in carcere

