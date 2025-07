Calciomercato Milan un particolare spinge Jashari verso i rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma con un nuovo, interessante retroscena: Ardon Jashari, giovane talento del Bruges, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Questa operazione potrebbe rappresentare un colpo importante per il centrocampo milanista, puntando su un profilo promettente e in ascesa. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare questa soffiata, aprendo nuovi scenari e speranze per i tifosi rossoneri.

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, si avvicina a diventare un giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

