La folle parata di Courtois che lancia il Real in semifinale al Mondiale per Club | Ci ho messo l'anima

Una parata spettacolare di Courtois ha regalato al Real Madrid il pass per la semifinale del Mondiale per Club, in una sfida mozzafiato contro il Borussia Dortmund. La tensione alle stelle e l’azione travolgente hanno reso questa vittoria indimenticabile. Il portiere belga, con il cuore in gola, rivela: "Ci ho messo tutta l'anima". Scopriamo insieme i dettagli di questa impresa che resterà nella storia!

La parata di Courtois per blindare la semifinale del Real Madrid al Mondiale per Club capace di battere il Borussia Dortmund 3-2 dopo un finale folle. Il portiere belga racconta: "Ci ho messo tutta l'anima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

