Colimodio e Siligardi portano a casa tre medaglie a testa.

Undici medaglie per gli atleti reggiani impegnati a Ravenna nelle finali dei campionati regionali estivi della categoria Esordienti A. Tre, a livello individuale, per Nathan Colimodio ed Eva Siligardi (Reggiana Nuoto). Il primo esordisce nella competizione chiudendo dietro a Lorenzo Lugli (President Bologna) nei 200 rana, poi si impone davanti al rivale nei 100, toccando in 1'13''52. Nella terza e ultima giornata della manifestazione, invece, arriva una medaglia di bronzo, quella nei 200 misti vinti sempre da Lugli davanti a Francesco Candiani (Cus Ferrara), davanti a Alessandro Guaitoli e Felipe Roldan Garcia.