L’avventura della squadra di tavolo in Serie D2 dell’Apuania Tennistavolo si conclude con un pizzico di amarezza, dopo una stagione ricca di emozioni e grandi speranze di promozione. Nonostante un brillante secondo posto nella prima fase e l’accesso ai playoff, il sogno si spegne ai quarti di finale. Tuttavia, questa esperienza rappresenta comunque un importante trampolino di lancio per il futuro. La passione e l’impegno continueranno a guidarli verso nuovi traguardi.

Un secondo posto nella prima fase, l’accesso ai playoff dove però svanisce ogni possibilità di promozione. Non è finita nel modo migliore, la stagione della squadra della D2 della Apuania Tennistavolo che ha partecipato al campionato regionale di categoria, girone A. Dopo 12 giornate, i gialloazzurri hanno chiuso al secondo posto, a soli 2 punti dai primi classificati, i pisani del Cascina A, che hanno conquistato la promozione diretta in D1. Nei 12 incontri disputati, i carraresi hanno ottenuto 10 vittorie e 2 sconfitte (entrambe per 3-4 contro il Cascina A), 59 le partite vinte e 25 quelle perse, 195 i set vinti e 111 quelli persi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie D2 svanisce il sogno promozione. Apuania, inizio di stagione alla grande. L’avventura s’interrompe ai playoff

