il firenze ovest vola in d stagione sorprendente

La Prima Divisione maschile del Firenze Ovest ha compiuto un'impresa assolutamente inaspettata, vincendo prima il Campionato territoriale di categoria e ottenendo poi la Promozione in Serie D (competizione di livello regionale). La squadra, allenata dai coach Santiago Ballotti e Tiziano Cassioli, coordinati dal direttore tecnico Roberto Latini, ha dato fin da subito segnali positivi in campionato: partita dopo partita è emersa la forza del gruppo, lo spirito di squadra in una formazione numerosa i cui membri hanno tutti trovato spazio in campo. Dopo aver disputato un ottimo girone di andata, i ragazzi - nonostante qualche infortunio e defezione - hanno realizzato di poter raggiungere l'obiettivo play off, cui si poteva avere accesso solo con la vittoria del campionato.