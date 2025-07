Sancho Juventus l’inglese spinge per il trasferimento! Così sta aiutando i bianconeri nella trattativa contro il Manchester United | affare sempre più caldo chiusura nei prossimi giorni?

Jadon Sancho spinge con determinazione per trasferirsi alla Juventus, aprendo le porte a un affare che si fa sempre più caldo. Secondo fonti affidabili, l’esterno inglese ha espresso chiaramente il desiderio di lasciare il Manchester United, mentre i bianconeri stanno lavorando senza sosta per concretizzare l’accordo. L’operazione sembra vicina alla chiusura, con i prossimi giorni decisivi per questa sfida di mercato che potrebbe rivoluzionare la squadra.

Sancho Juventus, l’inglese spinge per il trasferimento: tutti i dettagli sul possibile colpo dei bianconeri. La Juventus è sempre più vicina a completare l’affare per Jadon Sancho. Come riportato da Corriere dello Sport, l’esterno inglese ha manifestato al Manchester United la volontà di cambiare aria, con la Juve pronta a dargli la possibilità di rilanciarsi in Serie A. La trattativa è entrata nel vivo, con Sancho disposto anche a ridurre il proprio ingaggio per agevolare il trasferimento, dimostrando grande determinazione e volontà di far parte del progetto bianconero. L’inglese, che ha espresso apertamente il desiderio di mettersi alla prova in un nuovo campionato per prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale, si è già allineato con la volontà della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, l’inglese spinge per il trasferimento! Così sta aiutando i bianconeri nella trattativa contro il Manchester United: affare sempre più caldo, chiusura nei prossimi giorni?

In questa notizia si parla di: juventus - inglese - sancho - spinge

Infortunio Kelly: l’inglese ‘tappa’ l’emergenza difensiva con l’Udinese? Le condizioni del calciatore della Juventus dopo l’ultimo allenamento - L'infortunio di Kelly preoccupa la Juventus in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo l'ultimo allenamento, emergono novità sulle condizioni del difensore bianconero, con la speranza di una sua disponibilità per il match.

BREAKING NEWS La #Juventus spinge per Jadon #Sancho. Nella giornata di domani, mercoledì 25 gennaio, ci sarà un nuovo contatto e una video call con il #ManchesterUnited per discutere del calciatore inglese. Il club bianconero vuole andare av Vai su X

?Balzarini: “C’è ottimismo per #Sancho alla #Juventus: le vere cifre sull'ingaggio..." Gianni Balzarini, sul suo canale YT, ha parlato della trattativa tra la Juventus e Sancho. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Allora, quindi detto di #Mbangula e # Vai su Facebook

Sportitalia - La Juventus deve fare in fretta per Sancho: ci sono altri due club sulle tracce dell'inglese; Juventus, avanti con Sancho: oggi video call con lo United; La Juve spinge per Sancho, offerta una contropartita: la reazione dello United.

De Blasis: "Sancho spinge per la Juventus e si abbassa lo stipendio. Possibile fumata bianca" - Dal suo account di X, Michele De Blasis su Sancho scrive: 'Jadon Sancho vuole la Juventus e negli ultimi giorni sta spingendo molto per arrivare in Italia, si è anche abbassato di molto lo stipendio r ... Riporta informazione.it

La Juventus spinge per Jadon Sancho: intesa sempre più vicina con il Manchester United - La Juventus punta su Jadon Sancho per rinforzare il reparto offensivo con un acquisto di alto profilo, in cerca di rilancio. Lo riporta msn.com