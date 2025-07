Calcio dilettanti | ufficiali le date di campionati e coppa La Serie D inizierà il 7 settembre Eccellenza e Promozione | via il 14

Se sei appassionato di calcio dilettantistico, non puoi perderti le date ufficiali dei prossimi campionati e coppe! La Serie D tornerà in campo domenica 7 settembre, mentre Eccellenza e Promozione partiranno il 14 dello stesso mese. La Coppa Italia di categoria apre le danze già il 24 agosto con il turno preliminare, promettendo un'emozionante anteprima della stagione. Scopriamo insieme tutte le date e le novità di questa entusiasmante stagione calcistica.

Ci sono le date ufficiali dell’inizio dei prossimi campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. La D comincerà domenica 7 settembre (e finirà domenica 3 maggio) mentre la Coppa Italia di categoria sarà l’antipasto già da domenica 24 agosto con il turno preliminare. e poi dalla successiva domenica 31 agosto subito col primo turno (la finalissima sarà poi giovedì 19 marzo). I massimi campionati regionali di Eccellenza e di Promozione in Toscana inizieranno invece domenica 14 settembre come già comunicato dal Comitato Regionale Toscana. I due campionati maggiori nella nostra regione inizieranno nella seconda domenica di settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Accordo Virtus-Note di Siena Mens Sana: Under 19 e 15 nei campionati Eccellenza - La sinergia tra la Virtus e la Note di Siena Mens Sana segna un passo audace nel panorama del basket giovanile.

RICONFERME UFFICIALI ? Proseguono le riconferme in prima squadra Fumelli e Saccuti vestiranno la maglia rossoblù anche nel prossimo campionato di Promozione Nuove importanti sfide ci aspettano, forza ragazzi! #realcampagnano #promo Vai su Facebook

