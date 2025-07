Cesano sul tetto d’Italia L’oro di Bracco e Cerame

Nel cuore di Gorizia, il fine settimana si è trasformato in un trionfo per il ciclismo giovanile italiano. Nicole Bracco e Aurora Cerame della Società Ciclistica Cesano Maderno hanno portato a casa due ambite medaglie d’oro ai campionati italiani su strada, dimostrando talento e determinazione. La loro vittoria segna l’inizio di una promettente carriera che farà parlare di sé nei prossimi anni, consolidando il loro ruolo come future stelle del ciclismo nazionale.

Nicole Bracco e Aurora Cerame conquistano l'oro ai campionati italiani di ciclismo su strada giovanili. Il fine settimana tricolore a Gorizia si trasforma in un trionfo per i colori della Società Ciclistica Cesano Maderno, con un doppio titolo ottenuto dalle atlete della categoria donne esordienti. Cerame ha vinto la prova del primo anno mentre Bracco si è assicurata la maglia tricolore del secondo anno. La gara ha messo in luce una promessa già affermata, Nicole Bracco, ed evidenziato la crescita di Aurora Cerame. Cerame è stata la prima a fregiarsi del titolo vincendo per distacco la gara riservata alle ragazze del 2012 e anticipando la veneta Carlotta Casarotti (Offine Alberti) e la varesina Michelle Spinoni (Ju Green Gorla Minore).

Bracco e Cerame dominano a Cesano - Nel recente Trofeo Rosa-Aspettando il Giro, svolto a Cesano Maderno, le atlete locali Nicole Bracco e Aurora Cerame hanno brillato, conquistando rispettivamente la prima e la seconda posizione nella categoria esordienti.

