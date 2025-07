Tour de France 2025 oggi seconda tappa | orario percorso e dove vederla in chiaro

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la seconda tappa, pronta ad appassionare gli spettatori di tutto il mondo. Da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, questa frazione promette emozioni e sfide autentiche, celebrando la splendida regione degli Hauts-de-France. Scopri orari, percorso e come seguire l’evento in chiaro, per non perdere nemmeno un secondo di questa grande corsa. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questa entusiasmante giornata.

(Adnkronos) – Il Tour de France 2025 continua oggi, domenica 6 luglio, con la tappa 2. La seconda frazione della Grande Boucle presenta un percorso non banale da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, per celebrare la regione Hauts-de-France. In maglia gialla c'è Jasper Philipsen, vincitore della tappa inaugurale. Ecco orario, percorso e dove vedere la frazione 2 .

