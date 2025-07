Juventus | Aymeric Laporte accende i bianconeri

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande calcio, con Aymeric Laporte come protagonista. Il colosso francese, noto per la sua eleganza e solidità difensiva, sta infiammando i sogni dei tifosi bianconeri. Desiderato da Damien Comolli, Laporte rappresenta la rinascita della retroguardia torinese e un passo deciso verso il successo. Con lui, la Juventus mira a tornare protagonista in Italia e in Europa.

Un colosso per la retroguardia Torino sogna in grande, e Aymeric Laporte, come raccontano le voci su X, è il nome che fa battere il cuore dei tifosi juventini. Il difensore, con una carriera forgiata nei top campionati europei, è un obiettivo di Damien Comolli per rafforzare il progetto bianconero.

PSG snobba il sindaco di Parigi, nuovo interesse per Laporte a Marsiglia e Cherki nel mirino del Man City.

Laporte, Balerdi e ancora Hancko: le novità per la difesa della Juventus - Ieri è stato il giorno di David (qui il racconto della sua giornata), che ha svolto le. Come scrive ilbianconero.com

Laporte Juventus, nuove conferme sul difensore e non solo: ecco i tre nomi in lista per il reparto arretrato! Rivelazione - La rivelazione di mercato dopo il super colpo David Dopo il colpo David, con il sogno Osimhen ... Scrive juventusnews24.com