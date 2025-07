Musiala infortunio choc | Donnarumma disperato VIDEO

Un evento sconcertante ha scosso il mondo del calcio: durante un'emozionante sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, Jamal Musiala ha subito un infortunio gravissimo che ha lasciato tutti senza parole. Le immagini del giovane talento a terra hanno suscitato immediata preoccupazione e disperazione tra i presenti, incluso Donnarumma. Un episodio che ricorderemo a lungo, segnando un momento di grande apprensione per il futuro del calciatore e per l’intera competizione.

Un evento scioccante che nessuno vorrebbe mai vedere su un campo da calcio si è verificato durante una partita cruciale. Il giovane e talentuoso Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Monaco, ha subito un grave infortunio nei minuti finali del primo tempo della sfida dei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain. L'accaduto ha generato un'ondata di preoccupazione tra giocatori e tifosi. Leggi anche: Dramma per l'ex bomber di Serie A: "Mi hanno scoperto un ospite sgradito" Un impatto devastante. L'incidente è avvenuto in seguito a un contatto accidentale con Gianluigi Donnarumma, il portiere del PSG, che è uscito dai pali con fermezza per anticipare l'avversario.

Mondiale per Club, sospiro di sollievo per il Bayern Monaco: l’infortunio di Musiala non è grave. Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany - Il Bayern Monaco può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio di Jamal Musiala, durante il Mondiale per Club, non è grave come si temeva.

