Krstovic sul taccuino di Massara il Lecce non fa sconti | Corvino mette in guardia la Roma

Il calciomercato infiamma le settimane che precedono l'inizio della nuova stagione. Mentre Massara si confronta con il taccuino, Krstovic emerge come uno dei nomi caldi, e il Lecce non fa sconti. Corvino avverte la Roma: ogni mossa è cruciale, e con Gasperini che punta a rinforzare subito la rosa, il futuro potrebbe riscriversi rapidamente. La sfida tra sogni e strategie è appena iniziata, e tutto può succedere.

Il calciomercato si è aperto ufficialmente pochi giorni fa, ma per la Roma queste prime due settimane sono già fondamentali per partire con il piede giusto. Gasperini ha infatti richiesto almeno un paio di innesti entro il 13 luglio, data dell' inizio del raduno a Trigoria, per poter inserire fin da subito i nuovi volti. Difficile pensare che la trattativa si possa chiudere così in fretta, ma Nikola Krstovic rappresenterebbe uno dei profili per l'attacco giallorosso, che Massara sta cercando di rinnovare. Il direttore sportivo della Roma proverà ad accontentare Gasperini, che sembrerebbe gradire l'attaccante del Lecce, che diventerebbe così l'alternativa a Dovbyk.

