Missili su Kiev e droni su Vladivostok la guerra si allarga Trump | Putin mi ha deluso

trascinato il conflitto ben oltre i confini tradizionali, dimostrando che la guerra ormai non conosce limiti geografici o politici. In un mondo dove le linee di fronte si spostano inaspettatamente, la tensione globale si intensifica, lasciando tutti in attesa di una possibile svolta o di un nuovo equilibrio. La domanda ora è: quanto potrà ancora resistere questa escalation senza precedenti?

Non c’è più distanza di sicurezza, né geografia che tenga. Settemila chilometri dalle trincee del Donbass, la guerra è arrivata anche a Vladivostok, sul Mar del Giappone, dove i droni ucraini hanno colpito i gasdotti della flotta russa del Pacifico, provocando esplosioni e incendi. Intanto Kiev è stata nuovamente presa di mira: l’aeroporto militare di Zhuliany, a sud della capitale, è stato attaccato dai missili di Mosca, che sostengono di aver distrutto sistemi Patriot, droni e missili a lungo raggio. Il Cremlino alza il tiro, ma subisce colpi sempre più precisi nelle retrovie. I raid ucraini hanno centrato impianti strategici a Cheboksary, dove si producono antenne per i droni Shahed e i missili Iskander, e nuovi attacchi sono stati confermati nelle regioni di Voronezh ed Engels, hub dei bombardieri Su34 e Su35S. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Missili su Kiev e droni su Vladivostok, la guerra si allarga. Trump: “Putin mi ha deluso”

