Bentornato a casa Federico Agliardi! Ieri il Cesena ha ufficializzato ciò che già si sospettava: il ritorno del portiere e ora allenatore, che firma fino a giugno 2026. Un gesto di riconoscimento per la sua lunga fedeltà, che ha attraversato i momenti più difficili e le vittorie più emozionanti. La società ricorda anche la fedeltà di chi ha sempre creduto nel suo talento e nel suo cuore bianconero... Bentornato a casa Federico!

Poche righe con un finale che dice tutto: "Bentornato a casa Federico". Così ieri il Cesena ha ufficializzato quello che si sapeva già da diversi giorni: Federico Agliardi, 42 anni, è il nuovo allenatore dei portieri bianconero, ha infatti firmato un accordo fino al giugno 2026 prendendo il posto di Antonello Degiorgi che lascia la Romagna dopo due stagioni e potrebbe raggiungere mister Toscano a Catania. La società ricorda anche la fedeltà di Agliardi al bianconero dove da calciatore in sette stagioni ha collezionato 103 presenze e insieme a Beppe De Feudis è l’unico nella storia del Cavalluccio ad avere giocato con questa casacca in tutte le categorie dalla serie D alla A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Bentornato a casa. Federico Agliardi"

