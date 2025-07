Bollate la Pirelli alleva le api per la biodiversità

Bollate e Pirelli, un connubio sorprendente per la natura: nello stabilimento di Cassina Nuova, l'azienda ha avviato un’iniziativa innovativa e sostenibile, allevando api per promuovere la biodiversità. Questa iniziativa non solo tutela l’ambiente, ma dimostra come grandi imprese possano fare la differenza nel preservare il nostro pianeta. Vuoi scoprire tutti i dettagli di questa interessante iniziativa? La risposta ti stupirà.

Sul sito del gruppo Pirelli, multinazionale che produce pneumatici per innumerevoli tipi di veicoli, è stato pubblicato un articolo che svela un'iniziativa decisamente curiosa, messa in atto nello stabilimento che si trova a Cassina Nuova di Bollate, in via San Bernardo. Di che cosa si tratta?

In questa notizia si parla di: bollate - pirelli - alleva - biodiversità

