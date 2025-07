Juventus si punta su Balerdi | il difensore del Marsiglia nel mirino

La Juventus intensifica la propria strategia di rafforzamento, puntando con decisione su Leonardo Balerdi, il promettente difensore argentino del Marsiglia. Con un occhio attento al futuro, i bianconeri cercano di assicurarsi un talento versatile e già apprezzato per la sua capacità di impostare dal basso. La trattativa, confermata dalle voci di mercato del 6 luglio 2025, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella rivoluzione difensiva della Vecchia Signora.

La Juventus intensifica la caccia a Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia, per rinforzare il reparto arretrato. Il 6 luglio 2025, le voci di mercato confermano l’interesse bianconero, con il direttore generale Comolli deciso a portare il centrale a Torino. Balerdi, 26 anni, piace per la sua versatilità : sa impostare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si punta su Balerdi: il difensore del Marsiglia nel mirino

In questa notizia si parla di: juventus - punta - balerdi - difensore

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni - La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

La Juventus punta il difensore del Marsiglia di De Zerbi Leonardo Balerdi, cresciuto nel Boca Juniors, piace molto a Tudor che lo indica come primo obiettivo per rinforzare la difesa. Il club francese, però, ha alzato il muro e ha rifiutato le ultime offerte dei bi Vai su Facebook

La Juventus è alla ricerca di un centrale per la prossima stagione Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo Balerdi è finito sul taccuino della società bianconera Il difensore è un pupillo di Tudor che già lo ha allenato all’OM #Balerdi #Juv Vai su X

Chi è il flaco Balerdi, il difensore giochista che Tudor ha chiesto alla Juve; Juventus: Tudor punta su Balerdi per rinforzare la difesa; La Juventus insiste per Balerdi.

Balerdi Juve, apertura del Marsiglia al trasferimento! Tutta la verità sul possibile scambio con Weah: ci sono importanti novità - Balerdi Juve, apertura del Marsiglia al trasferimento: tutti i dettagli su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane La Juventus è sempre più attiva sul mercato e uno dei nomi caldi in dif ... juventusnews24.com scrive

Balerdi Juve, occhi puntati in casa Marsiglia: Comolli insiste per il difensore argentino, tutti gli aggiornamenti - Balerdi Juve, occhi puntati in casa Marsiglia: Comolli insiste per il difensore argentino, tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri Damien Comolli, direttore generale della Juve, è ... Secondo juventusnews24.com