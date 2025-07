Museo Egizio di Torino | visite guidate gratuite per over 70 ogni martedì pomeriggio

Il Museo Egizio di Torino apre le sue porte a un’esperienza unica e coinvolgente dedicata agli over 70. Ogni martedì pomeriggio, luglio e agosto, le visite guidate gratuite svelano i segreti di reperti meno conosciuti e dettagli inediti della straordinaria collezione. Un’occasione imperdibile per riscoprire la storia egizia con un racconto coinvolgente e ricco di sorprese. Prenota subito al numero 011 4406903 e lasciati trasportare nel fascino dell’antico Egitto.

Il Museo Egizio di Torino invita tutte le persone over 70 a partecipare a visite guidate gratuite ogni martedì alle ore 17. L'iniziativa, attiva nei mesi di luglio e agosto, offre un'esperienza sempre nuova e diversa, con un racconto che si sviluppa tappa dopo tappa alla scoperta di reperti poco noti e dettagli inediti della preziosa collezione. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica al numero 011 4406903.

