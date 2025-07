Frattesi Inter intervento all’ernia con vista al futuro | con Chivu può cambiare tutto!

L’estate di Davide Frattesi si apre con una sfida importante: un intervento all’ernia inguinale che potrebbe segnare una svolta nel suo percorso con l’Inter. Con l’intervento programmato e la presenza di Chivu, il futuro del centrocampista classe 1999 potrebbe prendere una direzione completamente diversa. Scopriamo insieme gli scenari possibili per Frattesi e le potenziali ripercussioni su questa stagione cruciale.

Ecco gli scenari per il centrocampista. L’estate di Davide Frattesi si sta rivelando tutt’altro che semplice. Il centrocampista classe 1999, reduce da una stagione tra luci e ombre con la maglia dell’Inter, dovrà innanzitutto affrontare un intervento chirurgico per risolvere un problema fisico che lo tormenta da settimane: un’ernia inguinale che ha inciso sul suo rendimento nella parte finale della stagione. Il dolore, avvertito anche nel momento più alto – il gol ai supplementari contro il Barcellona – lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro americano della squadra, rientrando a Milano poco prima degli ottavi del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com