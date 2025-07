Auto in corsa travolge moto e fugge via ferito grave in ospedale | incidente stradale a Pozzuoli

Un incidente scioccante a Pozzuoli scuote la comunità: un'auto in corsa ha travolto una moto in via Montenuovo Licola Patria, lasciando il motociclista gravemente ferito e ora ricoverato in prognosi riservata. La fuga dell'automobilista ha aggiunto ulteriori elementi di preoccupazione alle indagini. Restate con noi per aggiornamenti su questo drammatico episodio che ha sconvolto la zona.

Incidente stradale in via Montenuovo Licola Patria. Il motociclista è stato ricoverato all'ospedale di Pozzuoli: è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

