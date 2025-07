L’Ascoli prova a stringere per Nicoletti Interesse del Pontedera per Caccavo

L'Ascoli si muove con decisione nel mercato, puntando forte su Nicoletti mentre tiene d'occhio altre opportunità emergenti. La situazione attuale, segnata da società di Serie C in difficoltà e svincoli sorprendenti, apre scenari interessanti per i club pronti a cogliere occasioni a basso costo. In questo contesto dinamico, ogni mossa può fare la differenza, e l'Ascoli non vuole lasciarsi scappare nessuna chance di rafforzarsi strategicamente.

L'Ascoli prova a stringere per Nicoletti con un occhio attento rivolto anche ad altre interessanti situazioni di mercato che potrebbero aprirsi proprio in queste ore. Le problematiche in cui versano alcune società di C infatti stanno offrendo, in questa prima fase del mercato, la possibilità di mettere a segno qualche buon colpo a basso costo. Vari infatti i profili che via via si stanno svincolando da alcune società escluse dal campionato o alle prese con nuovi scenari preoccupanti. Intanto il direttore sportivo Patti è giunto ad uno stato avanzato della trattativa che vedrebbe la possibilità di favorire l'ingresso dell'ex giocatore del Picerno, recentemente finito nella lista degli svincolati a seguito del mancato esercizio dell'opzione da parte del club lucano.

Ascoli tries to close in on Nicoletti. Pontedera interested in Caccavo.

