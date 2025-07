Bsc Parma troppo forte Sconfitta nella prima gara

Nel mondo del baseball, ogni partita racconta una storia di strategia e passione. La prima sfida tra Bsc Grosseto e Parma ha scritto un capitolo intenso, con i ducali che hanno dimostrato di essere troppo forti, conquistando la vittoria con un netto 9-1. Nonostante il rientro dalla Nazionale, i nostri hanno faticato a contenere l’attacco avversario. La strada per il riscatto è ancora lunga, ma la voglia di rivincita non manca: ora, è il momento di reagire e tornare in campo con rinnovata determinazione.

BASEBALL Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto, nonostante il rientro dalla Nazionale dei lanciatori azzurri. È il Parma infatti ad aggiudicarsi gara uno, imponendosi allo Jannella per 9-1 e dimostrando di essere una squadra nettamente più forte. Partono subito forte gli emiliani, portandosi sul 5-0 dopo i primi due attacchi: una partenza a singhiozzo di Sireus, infatti fa mettere subito in base i corridori a Parma, ma l’errore di Luciani in seconda è decisiva per passare subito in svantaggio. Bocchi, partente dei Ducali, lascia le briciole ai ragazzi di Enrico Vecchi che segnano il primo e l’unico punto al sesto attacco grazie a due doppi consecutivi di Isenia e Ambrosino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bsc, Parma troppo forte. Sconfitta nella prima gara

