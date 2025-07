Meteo Napoli calano le temperature e tornano le piogge | ecco da quando

Preparati a salutare l’anticipo d’estate: le temperature a Napoli stanno scendendo, e le piogge torneranno presto a fare capolino. Le ultime previsioni indicano che questa ondata di caldo forte sta per lasciare spazio a un clima più fresco e umido, con il maltempo che si farà sentire già nelle prossime ore. Resta aggiornato per scoprire da quando arriveranno i cambiamenti meteo e come affrontarli al meglio.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, queste sono le ultime ore di caldo forte prima di una pausa con il ritorno del maltempo. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 5:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 24°C.

