Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

Benvenuti alla rassegna stampa di Sky TG24 del 6 luglio, un'istantanea sui temi caldi del giorno. Dalle mosse di Trump tra dazi e alleanze, alle sfide geopolitiche in Ucraina con il sacrificio dell’italiano D’Alba, fino alle novità politiche statunitensi con Musk e le emergenze naturali in Texas. Uno sguardo sulle notizie che plasmeranno il nostro domani, perché l'informazione è il primo passo per capire il mondo in continuo movimento.

Aperture dei giornali dedicate alle mosse del presidente americano Trump sullo scacchiere internazionale: da un lato, l'ultimatum sui dazi all'Europa; dall'altro, la constatazione che "Putin vuole continuare a uccidere" e gli accordi con Zelensky sulla difesa aerea. A Sumy muore l'italiano D'Alba, che combatteva per Kiev. Usa, l'ex capo del Doge Musk fonda un nuovo partito, "America Party". Alluvioni in Texas, un fiume esonda e travolge un campo estivo: decine di morti, molte sono bambine.

