Condannato per la strage di Corinaldo esce dal carcere ler la laurea ma non rientra

Dopo aver scontato la condanna per la tragedia di Corinaldo, Andrea Cavallari aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere di Dozza per partecipare alla laurea, ma da quel giorno si sono perse le sue tracce. La sua fuga ha acceso un'ondata di preoccupazione e mistero. Cosa si cela dietro questa sparizione improvvisa? La vicenda apre un capitolo inquietante nel delicato intreccio di giustizia e speranza.

