Osimhen ha scelto il Galatasaray pool di sponsor pronti a sostenere l’operazione Cds

L’orizzonte di Victor Osimhen sembra finalmente chiarirsi, con il bomber nigeriano pronto a rinnovare il suo impegno con il Galatasaray. Dopo settimane di incertezza, il club turco ha raccolto il suo sì e si prepara a sostenere l’operazione con un pool di sponsor pronti a supportare l’investimento. Tuttavia, il Napoli resta fermo sulle sue posizioni, desideroso di ricevere l’intera clausola di 75 milioni di euro. La sfida tra le due parti si prospetta ancora lunga, ma il futuro di Osimhen si fa sempre più definito.

Finalmente sembra arrivare la svolta sul futuro di Victor Osimhen. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'attaccante nigeriano avrebbe infatti sciolto le riserve comunicando al Galatasaray la decisione di rimanere a giocare in Turchia. Lo stesso quotidiano afferma che il Napoli non è intenzionato a fare sconti e pretende che il club di Istanbul versi l'intero ammontare della clausola da 75 milioni di euro. Le ultime sul futuro di Victor Osimhen. "La svolta sembra ormai vicina: si chiama Galatasaray", scrive Fabio Mandarini parlando del futuro di Osimhen.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

