Il mercato dell'Arezzo si muove sottotraccia, con il difensore Arena al centro delle attenzioni e Anastasio nel mirino di Cutolo. A una settimana dall'inizio del ritiro in Trentino, la quiete apparente cela strategie pronte a svelarsi. La rosa si arricchisce solo con Venturi, ma il DS Nello Cutolo mantiene fiducia e calma, lasciando intuire che le prossime ore potrebbero portare novità decisive per il futuro della squadra.

di Andrea Lorentini Ad una settimana esatta dall’inizio del ritiro in Trentino il mercato dell’ vive una calma che è solo apparente. Alla voce arrivi, al momento, si registra unicamente quella del portiere Giacomo Venturi che ha firmato per un anno dopo essere giunto a scadenza con il Gubbio. Il ds Nello Cutolo, però, non mostra preoccupazione e negli ultimi giorni ha ribadito che non c’è fretta. Probabile che già nelle prossime ore comunque si acceleri per consegnare nei prossimi giorni qualche nuovo innesto a Bucchi. Il reparto quel il quale si lavora più alacramente è la difesa dove il nome nuovo e anche quello più caldo per il ruolo di centrale è quello di Matteo Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Arezzo ora punta forte sul difensore Arena. C’è anche Anastasio nel mirino di Cutolo

