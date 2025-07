Mondiale per club | il Real batte il Borussia nonostante l’espulsione a Huijsen Sabatini | Vede traiettorie da campione ma in difesa…

Nel cuore del Mondiale per Club, il Real Madrid dimostra ancora una volta il suo spirito di ferro, superando il Borussia nonostante l'espulsione di Huijsen. Sabatini, ex Juve, osserva da vicino le traiettorie spettacolari del difensore, che però si conferma un punto di domanda in difesa. La sfida è appena iniziata, e il cammino del Real è ricco di sorprese…

Mondiale per club: Huijsen espulso, ma il Real batte il Borussia Le dichiarazioni di Sabatini sul difensore ex Juve Il Real Madrid prosegue il cammino nel Mondiale per Club, ma non senza sofferenze. La squadra guidata da Xabi Alonso, tecnico spagnolo emergente e già protagonista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, ha conquistato un posto

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il #RealMadrid batte 3-2 il Borussia Dortmund e vola in semifinale del Mondiale per Club 3 goal e un'espulsione, nei minuti di recupero succede di tutto, è di Courtois il miracolo decisivo. Vai su X

La Juve sfiora il 30% e certamente lo supera considerato pure il pubblico di Dazn. Juventus-Real Madrid batte il record di Inter-Fluminense ma ora le italiane sono fuori dal mondiale per club. Dietro la partita il film di Rai1. Non svettano i talk, Setta risale un po Vai su Facebook

Mondiale Club. Real Madrid vince per 3-2 contro il Borussia Dortmund e va in semifinale - A New York, al MetLife Stadium, sono decisive le reti dei canterani Gonzalo e Fran Garcia e del neo entrato Mbappè in una partita che ha visto gli uomini di Xabi Alonso chiudere in 10 a causa del ross ... Da msn.com

