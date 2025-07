Elon Musk fonda il suo partito America party per fare un dispetto a Donald Trump | ormai è guerra aperta tra i due

Elon Musk, con la sua audace mossa, ha annunciato la fondazione dell'America Party, un nuovo movimento politico che sembra voler scuotere gli equilibri di potere negli Stati Uniti. Con questa iniziativa, il visionario imprenditore non solo si inserisce nel vivace panorama politico, ma anche sfida apertamente Donald Trump in una guerra che si fa sempre più accesa e spettacolare. La domanda ora è: quale sarà l’effetto di questa mossa sul futuro della politica americana?

