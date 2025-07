Pride a Madrid migliaia nelle strade | le immagini della parata più grande d’Europa

Madrid Orgullo si conferma come il più grande evento Pride d’Europa, un momento di unione, festa e orgoglio che trasforma le strade della capitale spagnola in un teatro di libertà e inclusione. Migliaia di persone, con colori vivaci e sorrisi aperti, hanno dimostrato che l’amore vince sempre. Questa parata spettacolare non è solo una celebrazione, ma un potente messaggio di speranza e rispetto per tutti.

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Madrid sabato per partecipare alla parata del Gay Pride di quest’anno. Vestiti con costumi sgargianti e sventolando bandiere e striscioni, hanno marciato dalla stazione di Atocha e hanno percorso il Paseo del Prado, Piazza Cibeles e si sono fermati in Plaza de Colon, dove un palco li ha accolti con musica e la lettura di un manifesto. Considerato il più grande evento Pride d’Europa, Madrid Orgullo, come è noto a livello locale, prevede una settimana di feste, concerti ed eventi comunitari dentro e intorno al quartiere Chueca della capitale, e un’enorme parata, con partecipanti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, a Madrid migliaia nelle strade: le immagini della parata più grande d’Europa

