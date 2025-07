brilla la stella saraceni prima nel salto triplo

Nel cuore di Grosseto, il cielo si tinge di emozioni intense: la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse 2025 ha già regalato momenti indimenticabili. Tra le tante protagoniste, Erika Saraceni brilla come una stella nel salto triplo, conquistando il suo primo titolo tricolore con un fantastico 13,78 metri. La sua determinazione e talento promettono ancora grandi successi per questa promettente atleta italiana.

Prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025 e primi 20 titoli tricolori assegnati in uno stadio Carlo Zecchini gremito nel corso di tutto il pomeriggio. È Erika Saraceni a prendersi la scena in questa prima sessione: la diciannovenne milanese, reduce dal successo con record italiano Under 20 in Coppa Europa con la maglia azzurra, si conferma campionessa italiana juniores del triplo con la misura di 13,78 metri (+0.1 di vento). Nei 100 metri, vittorie tra gli Under 23 per Junior Tardioli (10.38+0.5 di vento) e, a sorpresa, Amanda Obijiaku (11.49+0.7 personal best), mentre tra gli under 20 fanno festa Daniele Orlando (10.