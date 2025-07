Sinner fa meglio di Federer nel 2004 ed eguaglia il record di Kodes | come finirono quei due tornei

Jannik Sinner si è dimostrato un vero e proprio maestro sul campo, superando Federer nel 2004 e eguagliando il record di Kodes. Due tornei che hanno scritto pagine memorabili della sua carriera: come sono finiti quei capitoli? La risposta rivela la straordinaria crescita di Sinner e il suo potenziale di vincitore. Ora, mentre si avvicina agli ottavi di Wimbledon, tutto sembra possibile per il giovane talento italiano.

Jannik Sinner è pronto per godersi la domenica di metà torneo di Wimbledon, la cosiddetta "middle sunday". Una giornata nella quale il numero 1 del mondo potrà allenarsi con tranquillità e prepararsi al meglio in vista del suo match degli ottavi di finale, in programma domani, contro Grigor Dimitrov. Per il momento il percorso del fuoriclasse altoatesino ha assomigliato molto da vicino ad una sinfonia ai Championships. Tre match senza storia, nei quali non ha lasciato il minimo scampo ai rivali. In successione. Match d'esordio contro Lorenzo Nardi chiuso con il punteggio di 6-4 6-3 6-0. Secondo turno contro l'australiano Aleksandar Vukic.