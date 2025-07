Europei Cus e Alma Mater bersaglio grosso

Bologna, sempre più Basket City e capitale universitaria, si prepara a un evento storico: gli Europei di basket universitario, per la prima volta nella città. Un'occasione unica che unisce l’antico ateneo e la passione sportiva, creando un connubio irresistibile. L’inaugurazione, domani alle 19 nell’Aula Magna di Santa Lucia, promette di essere un grande momento di festa e di orgoglio per tutta la comunità. E il sipario si alza su un festival di talento e passione sportiva.

Bologna sempre più Basket City e sempre più universitaria. Da domani e fino a domenica prossima, 13 luglio e per la prima volta di sempre in città scattano gli Europei di basket universitario: il connubio ideale tra l'ateneo più antico del mondo e la palla a spicchi che, da queste parti, è una religione. L'inaugurazione alle 19, nell'Aula Magna di Santa Lucia, con la presenza del rettore Giovanni Molari, del sindaco Lepore e di Peter George, quest'ultimo in rappresentanza dell'Eusa (associazione sportiva delle Università Europee). Poi, da domani, i primi salti per contendersi la palla a due per 400 tra studenti cestisti in rappresentanza di 28 squadre, 16 al maschile e 12 al femminile, e di 16 Paesi diversi del continente: Italia, Francia, Ungheria, Norvegia, Croazia, Germania, Portogallo, Romania, Lituania, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Austria e Cechia.

