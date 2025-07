LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel costretto ad attaccare Pogacar darà la stoccata?

Benvenuti, appassionati di ciclismo! Oggi seguiremo in diretta la seconda tappa del Tour de France 2025, un vero spettacolo di strategia e resistenza. Con un percorso impegnativo di 209.1 km da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, le emozioni sono assicurate. Evenepoel, costretto ad attaccare, e Pogacar pronti a sferrare la loro stoccata: chi si aggiudicherĂ questa battaglia epica? Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2025. Si preannunciano scintille nella prima domenica della centododicesima edizione della Grande Boucle: dopo l’elettrizzante tappa inaugurale in quel di Lille i corridori si daranno battaglia per 209.1 km che li porteranno da Lauwin Planque a Boulogne Sur Mer. Il percorso è molto mosso e caratterizzato da diversi muri. Il primo GPM è la Cote de Cavron Saint Martin (1.1 km al 5.9% di pendenza media) posto a 100 chilometri dalla partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel costretto ad attaccare, Pogacar darĂ la stoccata?

