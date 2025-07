Atletico Ascoli arriva la conferma per capitan D’Alessandro

di entusiasmo e determinazione in casa Atletico Ascoli, rafforzando un legame ormai indissolubile tra il capitano e la squadra. La sua presenza sul campo rappresenta non solo esperienza e leadership, ma anche un esempio di dedizione e passione che ispira tutto il team. Con D’Alessandro al timone, i tifosi possono guardare con ottimismo al futuro, certi che la squadra continuerà a scrivere pagine importanti della sua storia.

Quelle lacrime al termine dell’ultima giornata di campionato e quell’abbraccio con il Patron Graziano Giordani, avevano fatto presagire che per il capitano dell’ Atletico Ascoli, Matteo D’Alessandro l’avventura in bianconero non era finita. E tanto è stato. Il difensore trentaseienne indosserà la maglia bianconera per la terza stagione dopo essere sceso in campo 58 volte mettendo a referto due reti. Una conferma che alza ulteriormente il tasso di esperienza e carisma della rosa che la società sta costruendo per la prossima stagione. "Sono contento, entusiasta e carico per questa conferma – ha ammesso Matteo D’Alessandro – Non ho mai avuto dubbi perché ho sempre creduto nelle persone, nel progetto e nella famiglia Giordani a cui sono molto legato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli, arriva la conferma per capitan D’Alessandro

