L’urlo di Philipsen per Ganna sfortuna gialla

ha visto sfumare un’occasione d’oro, lascia gli italiani con l’amaro in bocca e il morale sotto i tacchi. Un Tour che, finora, sembra giocare al contrario per i nostri campioni, lasciando spazio a colpi di scena e battute d’arresto. La corsa continua, ma questa prima fase ci regala più domande che risposte, alimentando la speranza che il meglio debba ancora arrivare.

Gira subito malissimo all’Italia del Tour. Intanto perché perde subito una delle sue punte: caduto dopo 52 chilometri, dolorante alla schiena ma soprattutto frastornato (sospetta commozione cerebrale, dice il suo team), Pippo Ganna deve far la valigia e tornare a casa. Poi perché l’attesissimo Jonathan Milan non riesce a interrompere i due lunghi digiuni che ci accompagnano in Francia, vittorie di tappa e maglia gialla: lo sprint di Lilla, che vale entrambi i risultati, il gigante friulano non arriva nemmeno a giocarselo. Non è una falsa partenza, è semplicemente un avvio maledetto. Tappe facili al Tour non ne esistono: non è un modo di dire, è la realtà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net