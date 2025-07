Fulignati in pole position per il toto-portiere E’ caccia a chi difenderà i pali dell’Empoli

Fulignati è in pole position per il ruolo di portiere dell'Empoli, mentre la squadra si prepara alla nuova stagione in un contesto incerto. Con le partenze di Vasquez e Silvestri, i toscani cercano con urgenza un sostituto affidabile tra le molte opzioni sul tavolo. La sfida è aperta: chi difenderà i pali dell'Empoli? La risposta arriverà nelle prossime settimane, quando il club definirà la sua scelta più importante.

Dopo l'addio di Devis Vasquez, che non è stato riscattato dal prestito dal Milan ed è già tornato in Lombardia sponda rossonera, e quello di Marco Silvestri che si è invece svincolato dopo che né Empoli, né Sampdoria ne hanno riconfermato il posto in squadra, il club di Monteboro si trova in procinto di iniziare la preparazione alla nuova stagione con ancora tanti dubbi su un ruolo fondamentale come quello dell'estremo difensore, avendo in rosa solo Jacopo Seghetti, promettente talento di San Miniato e già sceso in campo con la maglia azzurra in cinque occasioni, che ben impressionò contro il Torino in Coppa Italia quando, all'esordio tra i grandi, salvò il risultato a più riprese e permise all'Empoli di iniziare un cammino stupendo nella competizione, fermatosi solo in semifinale.

