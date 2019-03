Il Ppe sospende il partito di Orban con effetto immediato

Clamoroso in Albania : la Federazione sospende tutti i campionati di calcio a causa delle troPpe violenze : La Federazione Calcistica Albanese ha deciso di sospendere tutti i campionati a causa dell’eccesso di violenza delle ultime settimane “La Federazione Calcistica Albanese rende noto che tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito della decisione presa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di ...