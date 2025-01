Movieplayer.it - Superman: gli eredi di Joseph Schuster fanno causa a Warner Bros e DC Comics per violazione del copyright

Leggi su Movieplayer.it

Glidell'artistaShuster hanno fattoDiscovery e DCsostenendo non abbiano i diritti necessari a portare nelle sale il film. Glidi, co-creatore di, hanno deciso di fareDiscovery e DCsostenendo che non abbiano i diritti necessari a far uscire nelle sale il film scritto e diretto da James Gunn. I documenti presentati dai legali sostengono che una distribuzione del lungometraggio in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda e Australia e in altre aree violi i diritti d'autore. Lalegata al marchio diCon l'uscita del filmin programma nei prossimi mesi, gli avvocati deglidell'artista hanno chiesto che si arrivi in breve tempo a una .