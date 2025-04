Scontri in piazza ma la contestazione era pacifica e legittima

Scontri prima con gli agenti della Questura in borghese, poi con le squadre antisommossa.La Rete Bergamo per la Palestina è tornata sui tafferugli fornendo la propria versione: "Avevamo organizzato una contestazione pacifica e legittima nei confronti dell'associazione Italia-Israele, la cui presenza riteniamo in contrasto con i valori dell'antifascismo – spiega –. Durante questo momento di dissenso, le forze dell'ordine hanno effettuato una prima carica per spezzare il corteo, scaraventando a terra un compagno, ammanettandolo e portandolo via.

