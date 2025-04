Tutti in bici Un’emozione da vivere in gruppo

vivere Roma giubilare, e non solo, da una prospettiva insolita, sorprendente, poetica: in bicicletta. La morte di Papa Francesco ha fatto confluire sulla capitale tantissime persone da tutto il mondo. La città eterna si presta però molto bene a itinerari sulle due ruote anche con le strade molto affollate. Il punto di partenza ideale, strategico e funzionale è il ’Bedandbikerome’ di via Muggia 8, a due passi dal Vaticano, fornito di bike garage, con bici elettriche a disposizione, mini officina interna, lavanderia e tutto quanto necessario, senza trascurare l’arredo a bike. Claudio Grandi, ingegnere elettronico, ha deciso di realizzare un sogno in bici: far vivere Roma a Tutti gli appassionati. Quotidiano.net - Tutti in bici. Un’emozione da vivere in gruppo Leggi su Quotidiano.net di Davide EusebiGiornata tersa, clima asciutto, aria primaverile. È questo il momento giusto perRoma giubilare, e non solo, da una prospettiva insolita, sorprendente, poetica: incletta. La morte di Papa Francesco ha fatto confluire sulla capitale tantissime persone da tutto il mondo. La città eterna si presta però molto bene a itinerari sulle due ruote anche con le strade molto affollate. Il punto di partenza ideale, strategico e funzionale è il ’Bedandbikerome’ di via Muggia 8, a due passi dal Vaticano, fornito di bike garage, conelettriche a disposizione, mini officina interna, lavanderia e tutto quanto necessario, senza trascurare l’arredo a bike. Claudio Grandi, ingegnere elettronico, ha deciso di realizzare un sogno in: farRoma agli appassionati.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dovremmo tutti imparare l’Ukiyo: che significa la parola giapponese che insegna come vivere felici - Ukiyo: questa parola giapponese contiene il segreto per una vita felice e senza stress, dove conta solo il presente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Catania ricorda Bruno Pizzul: "Apprezzato per la capacità di esprimere l'emozione di tutti" - "Icona del giornalismo sportivo e voce storica della Nazionale: è l'immagine ricorrente di Bruno Pizzul, scomparso oggi. Da telecronista delle gare degli azzurri fu amato e apprezzato per lo stile della cronaca e per la capacità di esprimere l'emozione di tutti, con un'impeccabile misura di... 🔗cataniatoday.it

“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, emozione tra gli scolari in sala: un monito per tutti nel ricordo di Andrea - di Elisabetta Longobardo e Anna Esposito “Il ragazzo dai pantaloni rosa” è un film basato sulla storia di Andrea Spezzacatena di quindici anni, bullizzato dai suoi compagni di scuola che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film invita alla riflessione su quanto sia difficile l’accettazione sociale e su quanto sia complicato crescere in un contesto che spesso etichetta le sfumature di ciascun individuo. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutti in bici. Un’emozione da vivere in gruppo; Da Beltrami TSA la nuova innovativa Factor MONZA; Non solo il Giro d’Italia: il 21 maggio arriva a Castelnovo anche il Giro-E; GIRO-E 2025: SETTE VOLTE GREEN, MILLE CHILOMETRI DI EMOZIONI. GALLERY. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online