Case e botteghe artigiane | Il volto intimo di Firenze

botteghe che chiudono ma non di quelle che con coraggio continuano a portare avanti il mestiere". Così Livia Frescobaldi definisce il suo nuovo libro dal titolo ’Vivere a Firenze. Un racconto tra Case e botteghe’ (Marsilio Arte), volume dedicato alla sua città e arricchito dalle fotografie di Alessandro Moggi ed Eugenia Maffei.Come nasce questo viaggio tra Case e botteghe fiorentine? "Volevo raccontare il volto più intimo di Firenze. L’immagine da cartolina è nota ma in pochi sanno cosa c’è dietro a questa vetrina. Ho provato a svelarlo attraverso un binomio tra Case e botteghe che permette di scoprire parte dell’identità culturale della mia città. Lanazione.it - Case e botteghe artigiane: "Il volto intimo di Firenze" Leggi su Lanazione.it "Racconto la storia fiorentina attraverso alcuni luoghi per me speciali, perché intimamente legati alla mia vita. Al tempo stesso è un omaggio alla sapienza artigiana perché si parla sempre leche chiudono ma non di quelle che con coraggio continuano a portare avanti il mestiere". Così Livia Frescobaldi definisce il suo nuovo libro dal titolo ’Vivere a. Un racconto tra’ (Marsilio Arte), volume dedicato alla sua città e arricchito dalle fotografie di Alessandro Moggi ed Eugenia Maffei.Come nasce questo viaggio trafiorentine? "Volevo raccontare ilpiùdi. L’immagine da cartolina è nota ma in pochi sanno cosa c’è dietro a questa vetrina. Ho provato a svelarlo attraverso un binomio trache permette di scoprire parte dell’identità culturale della mia città.

