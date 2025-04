Rete idrica | lavori e divieti in via Pistoiese

Rete idrica di via Pistoiese. Per consentire l’intervento nel tratto di questa importante arteria di comunicazione della zona ovest di Prato, sarà necessario istituire divieti di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Pistoiese (località Narnali) compresa tra via Ortigara ed il civico 570.Tale provvedimento è regolato da apposita ordinanza del Comune di Prato ed è valida per lunedì 28 aprile. Lanazione.it - Rete idrica: lavori e divieti in via Pistoiese Leggi su Lanazione.it Sono giorni di cantieri. Prosegue come da programma l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che andrà avanti fino al 12 maggio. Ci sarà pertanto il senso unico nel tratto da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e Ponte alla Vittoria. Il traffico proveniente da piazza Stazione diretto verso via Matteotti sarà deviato in via Buozzi e via Machiavelli.In tema di sottoservizi prosegue l’intervento di rinnovo delladi via. Per consentire l’intervento nel tratto di questa importante arteria di comunicazione della zona ovest di Prato, sarà necessario istituiredi sosta con rimozione forzata nel tratto di via(località Narnali) compresa tra via Ortigara ed il civico 570.Tale provvedimento è regolato da apposita ordinanza del Comune di Prato ed è valida per lunedì 28 aprile.

