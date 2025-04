Paura in via Buonarroti | Quell’attraversamento va protetto e illuminato

Buonarroti, nel tratto verso Brugherio, le associazioni cicloambientaliste chiedono all'amministrazione che in corrispondenza della fermata dell'autobus vengano create le strisce pedonali, disegnate e illuminate, in modo da stimolare gli automobilisti a prestare attenzione.Ad oggi diversi tratti della strada sono bui ed è davvero pericoloso attraversare. "Ci sono due fermate dell'autobus – fa notare Alberto Pastori – poi scendi dal bus e sei costretto a camminare sul ciglio della strada: da una parte il fosso e dall'altro le auto, perché non c'è marciapiede. Lì abitano diverse famiglie. Quindi, vicino alla fermata del bus ci vogliono le strisce sulla carreggiata. Peraltro, a Monza ci sono strisce di serie A, ben visibili e illuminate, di serie B (meno visibili) e di serie C, ormai cancellate.

