fila indiana, pronta ad allertare le altre due in caso di imprevisti o di intervento delle forze dell’ordine. Una delle tecniche più gettonate tra le batterie di borseggiatrici seriali, che spesso la adottano sulle banchine del metrò prima della chiusura delle porte dei treni, è stata messa in atto venerdì pomeriggio sul frequentatissimo marciapiedi di via Torino, proprio nei minuti in cui la folla assiepata in piazza Duomo per il corteo della Liberazione stava defluendo nelle vie laterali. Alla scena, però, hanno assistito tre agenti in borghese del Nucleo reati predatori della polizia locale: gli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che erano in centro proprio per un servizio ad hoc contro furti e scippi, hanno arrestato in flagranza la ventitreenne nata in Spagna Sherazade C. Ilgiorno.it - Le tre borseggiatrici in fila indiana. Tentano un furto, prese dai ghisa Leggi su Ilgiorno.it La prima si è posizionata dietro la vittima, con un lungo foulard blu a coprire mani e braccia. La seconda si è accodata alla complice, aprendo il giubbotto jeand che indossava per farle da scudo ed evitare che occhi indiscreti notassero quello che stava succedendo. La terza chiudeva la, pronta ad allertare le altre due in caso di imprevisti o di intervento delle forze dell’ordine. Una delle tecniche più gettonate tra le batterie diseriali, che spesso la adottano sulle banchine del metrò prima della chiusura delle porte dei treni, è stata messa in atto venerdì pomeriggio sul frequentatissimo marciapiedi di via Torino, proprio nei minuti in cui la folla assiepata in piazza Duomo per il corteo della Liberazione stava defluendo nelle vie laterali. Alla scena, però, hanno assistito tre agenti in borghese del Nucleo reati predatori della polizia locale: gli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che erano in centro proprio per un servizio ad hoc contro furti e scippi, hanno arrestato in flagranza la ventitreenne nata in Spagna Sherazade C.

