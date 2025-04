Cade sul sentiero e precipita La vittima aveva 64 anni

Si chiamava Flavio Mologni, aveva 64 anni e abitava da poco a Scanzorosciate. Stava facendo un'escursione in quota in compagnia del fratello e di una coppia di amici: i quattro si trovavano nella zona del rifugio Curò, a Valbondione, quando il sessantaquattrenne è scivolato lungo il sentiero ed è precipitato per un centinaio di metri. Una caduta che si è rivelata fatale. La richiesta di soccorsi è scattata intorno alle 13; sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Clusone e i tecnici del Soccorso alpino dell'Alta Valle Seriana. Sono stati questi ultimi, con un elicottero, a recuperare la salma dell'uomo con un verricello. Secondo quanto ricostruito, sembra che Mologni sia inciampato mentre percorreva il sentiero invernale che porta al Curò. L'escursionista ha perso l'equilibrio ed è caduto lungo il sentiero e per lui non c'è stato nulla da fare.

