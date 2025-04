L’Italy Tour in van di Andrea Lanfri

Tour 2025’ di Andrea Lanfri (nella foto sopra), alpinista, esploratore ed ex atleta paralimpico, che fino ad ad agosto percorrerà il Paese a bordo di un van. Gli obiettivi sono tanti: promuovere modalità di viaggio sostenibili, diffondere la cultura sportiva (specialmente nelle scuole), condividere la passione per il viaggio e l’esplorazione e valorizzare le peculiarità – enogastronomiche e culturali – dei luoghi toccati, concetti che solo con il camper possono essere vissuti tutti insieme.Un viaggio lungo cinque mesi, che Lanfri compirà in compagnia del suo cane, ma anche con atleti e amici, a bordo di un mezzo acquistato dalla storica azienda pisana Caravanbacci.Ovunque, Lanfri dialogherà con le associazioni e le persone dei territori attraversati, e in particolare soprattutto con i ragazzi nelle scuole, per diffondere una cultura del patrimonio naturalistico e culturale italiano. Quotidiano.net - L’Italy Tour in van di Andrea Lanfri Leggi su Quotidiano.net È partito dalla Toscana il progetto ’Italy2025’ di(nella foto sopra), alpinista, esploratore ed ex atleta paralimpico, che fino ad ad agosto percorrerà il Paese a bordo di un van. Gli obiettivi sono tanti: promuovere modalità di viaggio sostenibili, diffondere la cultura sportiva (specialmente nelle scuole), condividere la passione per il viaggio e l’esplorazione e valorizzare le peculiarità – enogastronomiche e culturali – dei luoghi toccati, concetti che solo con il camper possono essere vissuti tutti insieme.Un viaggio lungo cinque mesi, checompirà in compagnia del suo cane, ma anche con atleti e amici, a bordo di un mezzo acquistato dalla storica azienda pisana Caravanbacci.Ovunque,dialogherà con le associazioni e le persone dei territori attraversati, e in particolare soprattutto con i ragazzi nelle scuole, per diffondere una cultura del patrimonio naturalistico e culturale italiano.

Ne parlano su altre fonti

Andrea Tafi: “I ricordi della Roubaix ’99. Pogacar attenda le mosse di Van der Poel, Ganna è pronto” - A pochi giorni dalla Parigi-Roubaix, abbiamo parlato con Andrea Tafi, professionista dal 1988 al 2005, con un bilancio di 30 vittorie di peso, tra le quali spiccano la Parigi-Roubaix 1999 (in maglia Mapei), la sua gara prediletta con all’attivo 13 partecipazioni, un 2°, un 3° e un 5°posto, il Giro delle Fiandre (Tafi è l’unico italiano presente nell’albo d’oro di Giro delle Fiandre e Roubaix, ndr), il Giro di Lombardia e la Rochester Classic. 🔗oasport.it

Kevin Dellino: un ritorno trionfale a Sanremo con “Il Salotto delle Celebrità” ed in tour con “Mister Talent of Italy” - Dopo un’assenza di cinque anni, il carismatico conduttore Kevin Dellino fa il suo attesissimo ritorno a Sanremo, al timone dell’innovativo format “Il Salotto delle Celebrità”. Questo spazio esclusivo, già acclamato nelle precedenti edizioni condotte da Emanuela Tittocchia e Raffaella Di Caprio, si riconferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi e originali della settimana del Festival […] L'articolo Kevin Dellino: un ritorno trionfale a Sanremo con “Il Salotto delle Celebrità” ed in tour con “Mister Talent of Italy” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

AmCham Italy, Cda a Napoli: nel board entrano Giulio Tremonti, Mario J. Abate e Andrea Guerzoni - AmCham Italy ha nominato nel corso della riunione svoltasi a Napoli venerdì 14 febbraio tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Giulio Tremonti, presidente di Aspen Italia ed ex ministro dell’economia nel governo Berlusconi, Mario J. Abate, partner Pavia e Ansaldo Studio Legale e Andrea Guerzoni, global vice chair-strategy and transactions di EY. Affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Italy Tour in van di Andrea Lanfri; Parte dalla Toscana il tour del campione paralimpico Andrea Lanfri: Porto in giro i valori dello sport e dell'ambiente; Toscana, arriva il tour in camper di Andrea Lanfri: “Sport e rispetto dell’ambiente”; ANDREA LANFRI ITALY TOUR. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cinque mesi per scalare tutte le vette italiane: l’impresa di Andrea, atleta paralimpico - La montagna più alta di ogni Regione da scalare e decine di appuntamenti con scuole e associazioni. Andrea Lanfri, atleta paralimpico e alpinista colpito da meningite (ha perso gambe e sette dita) lan ... 🔗corriere.it

Parte dalla Toscana il tour del campione paralimpico Andrea Lanfri: “Porto in giro i valori dello sport e dell’ambiente” - È partito dalla Toscana il progetto “Italy Tour 2025” di Andrea Lanfri, l’alpinista, esploratore ed ex atleta paralimpico lucchese, che da aprile ad agosto percorrerà l’Italia a bordo di un van per ... 🔗intoscana.it

02 Apr ANDREA LANFRI ITALY TOUR - Il tour prevede attività di trekking, corsa, bici e alpinismo. Andrea cercherà di raggiungere la vetta più alta di ogni Regione e, insieme a lui, viaggeranno anche numerosi atleti e associazioni del ... 🔗up-climbing.com