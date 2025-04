Una casa senza costi nei boschi Vi racconto l' Eden accessibile e altre storie

boschi di Loiano, in una casa "green", costruita in armonia con la natura. Un racconto che. Bolognatoday.it - Una casa (senza costi) nei boschi. Vi racconto l'Eden accessibile e altre storie Leggi su Bolognatoday.it Dalla città all'Appennino. Così una famiglia bolognese ha cambiato vita. E pure azzerato le bollette. Una storia, la loro, che parte da un appartamento del rione Cirenaica - a Bologna - e ci conduce fino aidi Loiano, in una"green", costruita in armonia con la natura. Unche.

Approfondimenti da altre fonti

Casa e giardino sicuri senza costi extra in bolletta con questa videocamera di sorveglianza (e ora ti costa pochissimo) - Cerchi maggiore sicurezza per la tua casa senza spendere una fortuna? La telecamera da sorveglianza esterna di ieGeek allora potrebbe proprio fare al caso tuo. È senza fili, semplicissima da installare ed è dotata di pannello solare e batteria ad alta capacità da 5000 mAh per l'alimentazione. In pratica, funziona tutto il giorno con appena 2 ore di esposizione alla luce del sole. Più sicurezza, niente costi extra in bolletta insomma. 🔗lanazione.it

Senza casa o affogando nel pendolarismo: l'incubo di chi lavora a Milano - “Crescono più velocemente i canoni di locazione che i prezzi di compravendita, ma entrambi crescono molto più velocemente delle retribuzioni”. Sta tutta in queste tre righe riassunte nell’ultimo report dell’Osservatorio sulla Casa Abbordabile (Oca) una delle più importanti crisi che la città di... 🔗milanotoday.it

Cosa sappiamo sulla morte di Ramona Rinaldi, la 39enne trovata senza vita del box doccia della sua casa a Veniano - Lo scorso 21 febbraio Ramona Rinaldi è stata trovata senza vita nel box doccia del proprio appartamento in provincia di Como. Sulla sua morte sta indagando la Procura che ha iscritto il marito sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una casa (senza costi) nei boschi. Vi racconto l'Eden accessibile e altre storie; La casa del futuro nei boschi di Roncastaldo; Bologna, la casa del futuro è in Appennino: «Costa 300.000 euro e le bollette sono azzerate, non inquina. È tutta di legno e di colore nero per il paesaggio»; Babbo Natale esiste, e vive in mezzo a boschi bianchi come la neve: la sua casa è un sogno per grandi e bambini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia